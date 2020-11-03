РИАМО - 3 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об успешной вакцинации против коронавируса - после второго этапа прививки у него выработались необходимые антитела.
Губернатор добавил, что после первой прививки у него повысилась температура, но сейчас он чувствует себя хорошо.
По словам Воробьева, в первую очередь необходимо прививать от коронавируса медиков, полицейских, сотрудников МФЦ.
Массовая вакцинация от Сovid-19 в Московской области запланирована на январь. Для этого в регионе развернут 62 привиочных пункта. Услугу будут оказывать бесплатно во всех муниципалитетах.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее назвали «Спутник V». Ввод препарата осуществляется дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.
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3 НОЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.
- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.
- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.
- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.
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