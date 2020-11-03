РИАМО - 3 ноя. Около 740 городских объектов построят в Москве в 2021-2023 годах за счет Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Порядка 740 новых объектов (построят – ред.), начиная от объектов небольшого масштаба – это детские сады, культурно-оздоровительные комплексы, заканчивая крупными магистралями, большими объектами метростроения, в том числе дорожная инфраструктура», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что уже выделен перечень объектов и определено финансирование. ​