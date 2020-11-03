РИАМО - 3 ноя. Наибольший спрос из доступных зарубежных направлений среди россиян наблюдается на туры в Турцию и Занзибар, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Пока это Турция. В хиты войдет Занзибар, о котором до недавнего времени не знал никто. Это отчасти заменит Юго-Восточную Азию», - сказала Ломидзе.
Она отметила, что также есть большой спрос на отдых в Танзании. При этом интерес к Мальдивам меньше, так как туда нет чартеров. Спрос на ОАЭ пока превышает возможности перевозки.
«Мы ждем нормализации авиасообщения с Кубой», - заключила Ломидзе.
А ты готов поехать в Танзанию?
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В список стран, ставших доступными для россиян с 1 августа, неожиданно попала Танзания. Пройди викторину РИАМО и проверь, что ты о ней знаешь.
Восточной границей Танзании является Индийский океан. Также на территории республики находится озеро Виктория – второе по величине пресное озеро мира, и озеро Танганьика – одно из самых длинных озер на планете.
Атлантический океан
Красное море
Молуккское море
А ты готов поехать в Танзанию? (8/0)
Какая в Танзании погода? Что возьмем собой в путешествие?
Плавки, шлепки, головной убор и солнцезащитный крем – больше ничего не нужно, там всегда жарко
Летнюю одежду и пару кофт – вечерами может быть прохладно
На севере Танзании два сезона дождей (март – май и сентябрь – ноябрь), на юге – один (ноябрь – апрель). В центральной части страны средняя температура воздуха составляет около + 25 градусов, но к ночи она снижается – может быть прохладно.
Кофту, брюки и куртку – из-за постоянных муссонов находиться в летней одежде практически невозможно
Дождевик – сезон дождей здесь длится круглый год
А ты готов поехать в Танзанию? (9/0)
Перейдем к культурной части. Какая самая известная достопримечательность в Танзании?
Теперь понятно, благодаря кому Танзания попала в список стран, с которыми авиасообщение возобновляется в первую очередь. Вы турист, ценящий субэкваториальный климат и пляжи Индийского океана. Не удивимся, если в ваших наушниках частенько играет Фредди Меркьюри.
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