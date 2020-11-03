РИАМО - 3 ноя. Наибольший спрос из доступных зарубежных направлений среди россиян наблюдается на туры в Турцию и Занзибар, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Пока это Турция. В хиты войдет Занзибар, о котором до недавнего времени не знал никто. Это отчасти заменит Юго-Восточную Азию», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что также есть большой спрос на отдых в Танзании. При этом интерес к Мальдивам меньше, так как туда нет чартеров. Спрос на ОАЭ пока превышает возможности перевозки.

«Мы ждем нормализации авиасообщения с Кубой», - заключила Ломидзе.