РИАМО - 3 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому эксперимент по предоставлению горожанам с муковисцидозом компенсационных выплат для приобретения лекарств продлевается до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Эксперимент показал свою эффективность – для многих пациентов такой способ приобретения медикаментов оказался более удобным, чем получение в аптечных пунктах поликлиник.
Так, правом на получение компенсации воспользовались 115 пациентов с муковисцидозом из 484, то есть 24%. Им выплатили 66,97 миллиона рублей. Теперь эксперимент решено продлить на год.
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