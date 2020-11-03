РИАМО - 3 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому эксперимент по предоставлению горожанам с муковисцидозом компенсационных выплат для приобретения лекарств продлевается до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с января 2020 года в рамках эксперимента граждане, страдающие этим редким генетическим заболеванием, имеют право получить компенсационную выплату и самостоятельно приобретать в аптеке необходимые лекарственные препараты», - отмечается в материале.

Эксперимент показал свою эффективность – для многих пациентов такой способ приобретения медикаментов оказался более удобным, чем получение в аптечных пунктах поликлиник.

Так, правом на получение компенсации воспользовались 115 пациентов с муковисцидозом из 484, то есть 24%. Им выплатили 66,97 миллиона рублей. Теперь эксперимент решено продлить на год.​