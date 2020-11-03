РИАМО - 3 ноя. В Москве намерены отменить льготу по торговому сбору для вендинговой торговли, которая сейчас является прибыльной и стабильно развивающейся и поэтому больше не нуждается в налоговых льготах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник правительство Москвы рассмотрело и приняло решение внести в столичный парламент законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство. Изменения связаны с проектом бюджета города на 2021-2023 годы.

«Льгота, освобождавшая от обложения торговым сбором объекты розничной торговли, осуществляемой с использованием вендинговых автоматов, действовала с 1 июля 2015 года», — говорится в сообщении.