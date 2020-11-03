Хотя вторая волна коронавируса ставит все новые антирекорды, в пандемию до сих пор верят не все: некоторые игнорируют самую элементарную меру – масочный режим. По данным июньского опроса Высшей школы экономики, 23,2% россиян думают, что пандемию выдумали, а еще 9,6% считают опасность преувеличенной. Однако те, кто сталкивается с ковидом лично, меняют свое мнение. Коронаскептики рассказали РИАМО, почему все-таки поверили в коронавирус.

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Александра, 21 год:

«В начале пандемии я относилась к коронавирусу нейтрально: думала, что это не серьезнее, чем ОРВИ. Я понимала, что нужно быть аккуратной, не нарушала меры безопасности, лишний раз ни с кем не встречалась, иногда носила маску, но смысла в ней особого не видела.

Однако за эти полгода я заболела три раза и один из них – коронавирусом. В мае у меня пропали обоняние и вкус, потом появилось осложнение – отит, почти неделю болели уши, а после этого я еще долго лечилась.

Процесс восстановления проходил довольно сложно: было трудно выполнять физические упражнения, подниматься по лестнице – появлялась отдышка. Я очень быстро уставала от любой нагрузки, хотя мне это совершенно не свойственно.

Тогда я поняла, что эта болезнь совсем не похожа на ОРВИ – никогда после обычного гриппа не восстанавливаются полтора месяца.

Я стала гораздо серьезнее относится к коронавирусу. Поняла, что в масках есть смысл, если их будут носить все, поэтому теперь не выхожу без нее из дома. Также стараюсь по возможности носить перчатки, соблюдать дистанцию и просто быть бдительнее».

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Ева, 25 лет:

«Я абсолютно безразлично относилась к «короне». С самого начала всей этой пандемии мне казалось, что нами просто манипулируют. Народу показали, что он ничего не решает. Ему сказали сидеть дома — он сидит. Сказали тратить деньги на одноразовые маски — пожалуйста.

Я принципиально не носила маски в метро. Честно скажу, нарушала самоизоляцию. Ходила на прогулки, ездила на велосипеде, встречалась с друзьями, которые разделяли мою точку зрения. А про перчатки и говорить нечего. Хотя каждый день приходилось слушать предупреждения о ношении средств защиты в общественном транспорте.

Очень раздражала вся эта истерия вокруг ковида. Невозможно было зайти в соцсети, чтобы не прочитать очередную страшилку.

Я совершенно не боялась заразиться и была уверена, что со мной этого не случится.

И в первую волну меня действительно пронесло. А буквально несколько недель назад мне пришлось столкнуться с коронавирусом лицом к лицу: не знаю, как это произошло, но я заболела.

Сначала меня мучила слабость, потом поднялась температура и начались обычные проявления ОРВИ, затем я поняла, что вообще не чувствую ни вкусов, ни запахов. Сдала тест — оказался COVID-19. Меня оставили лечиться на дому.

Мое состояние ухудшалось с каждым днем. Я практически не могла дышать. Каждый поход на кухню или в туалет был адом. Температура держалась.

В итоге я вновь обратилась к врачу — мне поставили двухстороннюю пневмонию и госпитализировали. К счастью, спустя неделю мне стало лучше и меня выписали. Но состояние было настолько тяжелое, что и врагу не пожелаешь.

Свое мнение о коронавирусе я поменяла, теперь пользуюсь всеми средствами защиты. И очень переживаю за родственников. Все время контролирую, чтобы они были осторожны. И всем советую».

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Дарья, 23 года:

«Как и большинство, поначалу я относилась к коронавирусу не очень серьезно. Мне было все равно, когда я про него слышала. В общем, я думала, что это какая-то мелочь вроде обычной простуды или гриппа – сейчас все переболеют и все будет нормально.

Но, когда начался карантин, я практически сразу подхватила коронавирус: моя мама работает в клинике и, видимо, принесла болезнь оттуда. Заразилась почти вся семья: я, моя сестра и мама.

Если честно, это было странно и страшно: в один день утром у мамы пропал вкус, у меня – вечером, у сестры – на следующий день. Мы сдали тесты, и результаты оказались положительными. Естественно, мы самоизолировались и не выходили никуда от слова совсем – это было ужасно.

Вкус ко мне возвращался очень долго: я не чувствовала его месяца полтора. Обоняние вернулось только частично: некоторые неприятные запахи я до сих пор не чувствую, какие-то легкие ароматы могу ощутить с трудом.

Кстати, коронавирусом я переболела уже дважды: весной и летом.

Летом я решила повторно сдать анализы на COVID-19, и они оказались положительными. Причем симптомов никаких не было – я сдавала просто так, ради интереса.

Папа моего друга тоже заболел коронавирусом и в очень тяжелом состоянии лежал в больнице. Слава богу, он выздоровел, но находился в стационаре довольно долго. Из-за этого у семьи возникли финансовые проблемы.

Наша знакомая из-за коронавируса похоронила практически всю свою семью: дочь, маму и тетю.

От таких историй становится жутко. Ясно, что этот вирус очень коварный и непредсказуемый. Я с ужасом читаю данные о том, как быстро он прогрессирует. Непонятно, как жить, страшно выходить из дома, особенно после новости о том, что им можно заразиться повторно, в более тяжелой форме.

Для себя я сделала вывод: с коронавирусом лучше не шутить. Конечно, хочется жить нормально, устроиться на стабильную работу, а не получать копейки на фрилансе. Но пока я сижу дома и стараюсь не выходить без необходимости, чтобы не подхватить коронавирус еще раз.

Лично мое пофигистичное отношение переросло в страх, не столько за себя, сколько за близких.

Мои бабушка и дедушка живут в другой стране, и я за них очень переживаю, так как они уже в возрасте. К тому же, их работа подразумевает личное общение с людьми, без удаленки».

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Павел, 30 лет:

«Раньше я относился к коронавирусу не особо серьезно: не всегда носил маску, посещал массовые мероприятия и не следил за дистанцией. Особенно не верил высказываниям политиков про ситуацию в стране. Я считал, что все сильно преувеличено, а обязательное ношение масок и перчаток ввели для того, чтобы заставить население отдавать больше средств кому-то в карман. Однако позже мое восприятие сильно поменялось.

Во-первых, меня убедила дополнительная информация о вирусе. Я понял, что маски не дают носителям инфекции передать его здоровым людям. То есть, если все наденут маски, вероятность распространения коронавируса станет меньше во много раз.

Еще одно обстоятельство, из-за которого я изменил свою позицию – это болезнь моего друга. У него обнаружили коронавирус, и переносил он его довольно тяжело: 10 дней была повышенная температура, кашель и все остальные симптомы. В своей семье он единственный кормилец. В похожей ситуации может оказаться каждый, поэтому я осознал, что это и моя ответственность в том числе.

Сейчас я отношусь к коронавирусу более сознательно: всегда ношу маску, не хожу в клубы, кафе, на дискотеки. Да, слова чиновников и статистика по-прежнему не вселяют особого доверия. Считаю, что ситуация с вирусом в большей степени зависит от нас».

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Анастасия, 42 года

«Когда была первая волна коронавируса, я не особо придавала этому значение. Я думала, что статистику, скорее всего, дорисовывают и ситуация не настолько серьезная. Нельзя сказать, что я в него совсем не верила – просто относилась довольно лояльно.

Однако все поменялось в августе, когда у моего знакомого обнаружили COVID-19. Поначалу думали, что это обыкновенная пневмония. Но когда его состояние сильно ухудшилось – обратились в больницу.

Оказалось, что у него настолько запущенная стадия коронавируса, что он лежал в реанимации.

Поэтому сейчас я более осторожно отношусь к этой инфекции: стараюсь соблюдать дистанцию, носить маску и перчатки, пользуюсь антисептиком. Мы с семьей лишний раз стараемся не выходить на прогулки и не посещаем места, где собирается много народа. Неизвестно, являются ли они носителями, оставались ли на самоизоляции – в общем, лучше перестраховаться».