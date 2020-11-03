РИАМО - 3 ноя. В Москве с 2021 по 2023 годы построят 4,3 миллиона квадратных метров жилья, бюджетное финансирование будет осуществляться за счет адресной инвестиционной программы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Под программу реновации отдадут 3,8 миллиона квадратных метров жилых площадей.

«В рамках программы реновации планируется переселить в новые комфортные квартиры около 118 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В новых кварталах создадут комфортную городскую среду. Там благоустроят дворы, а социальную и торговую инфраструктуру создадут в шаговой доступности.

Рядом также появятся парки, зоны отдыха, возможности для удобного пользования общественным транспортом.

Столичное правительство утвердило адресную инвестиционную программу города. За три следующих года планируют ввести в эксплуатацию около 740 объектов городской инфраструктуры, включая дороги, станции метро, ТПУ, жилые дома.