РИАМО - 3 ноя. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 13 городских округах Москвской области, за минувший день в регионе выявили 567 случаев заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 88 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 640 человек. Выздоровели и выписались 65 869 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного заразившегося не обнаружили в Кашире, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Волоколамске, Звездном городке, Зарайске, Пущине, Рузе, Электрогорске, Шаховской, Шатуре, Серебряных Прудах.

По одному зараженному выявили в Можайске, Краснознаменске, Красноармейске, Котельниках, Власихе, Бронницах, Ступине.

По два случая заражения обнаружили в Черноголовке, Егорьевске, Солнечногорске. Три случая — в Истре, четыре — в Ленинском округе, Дмитрове, Лыткарине, Озерах, Рошале, Фрязине. Пять случаев — в Долгопрудном, Павловском Посаде.

Шесть случаев заражения обнаружили в Ивантеевке, Люберцах, Электростали. Еще семь человек с заражением выявили в Наро-Фоминске. Восемь — в Протвине, Дзержинском, Дубне, Клину, Орехово-Зуеве. Девять — в Жуковском, Домодедове, 11 — в Богородском, Реутове, Лобне.

В Балашихе выявили 23 зараженных, в Воскресенске — 13, в Коломне — 17, в Королеве — 30, в Красногорске и Раменском— 21, в Лосино-Петровском и Сергиевом Посаде — 12, в Мытищах — 67, в Одинцове и Чехове — 15, в Подольске — 27, в Пушкине — 24. в Серпухове — 20, в Талдоме — 32, в Химках — 18, в Щелкове - 34.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.