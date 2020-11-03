РИАМО - 3 ноя. Российские горнолыжные курорты в этом сезоне ждет аншлаг, туроператоры уже готовят чартеры из Москвы и других крупных городов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Горнолыжные курорты будут одним из хитов продаж этой зимой. <...> Мы видим повышенный интерес к горнолыжному отдыху в этом сезоне, <...> места хватит всем», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что в Кемеровской области и на Красной поляне уже выпал снег.

«На Красной поляне, я думаю, будет просто аншлаг. Туроператоры ставят чартеры из Москвы и, возможно, из Санкт-Петербурга на Шерегеш — впервые за всю историю отечественного туризма. И в Мурманскую область, Хибины», — заключила Ломидзе.