РИАМО - 3 ноя. Столичные власти намерены продлить до конца 2025 года льготу по имущественному налогу для таких социально значимых предприятий, как океанариумы и объекты Московского центрального кольца, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник столичное правительство внесло на рассмотрение Мосгордумы законопроект о поправках в налоговое законодательство в связи с рассмотрением нового трехлетнего бюджета Москвы.

«Законопроект продлевает действие ряда налоговых льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения некоторых видов объектов недвижимости и предпринимательской деятельности»,- говорится в сообщении.

В частности, предполагается, что действие льготы по налогу на имущество для объектов МЦК будет продлено до 31 декабря 2025 года. Данная мера позволит сдерживать рост тарифов на проезд по Московскому центральному кольцу.

Также до 31 декабря 2025 года предлагается продлить льготу по имущественному налогу для океанариумов, крупнейшим из которых является «Москвариум» на ВДНХ.

«Использование льготы позволяет снизить в четыре раза налог на имущество в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду», - уточняется в материале.

Средства, которые останутся у океанариумов благодаря налоговой льготе, будут направляться на реализацию социальных, образовательных и научных программ, а также на обеспечение льготных условий посещения для детей, инвалидов и пенсионеров.