РИАМО - 3 ноя. В 2021 году власти столицы планируют выделить на строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, объектов социальной защиты, спорта и культуры 95,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник правительство города одобрило и внесло в Мосгордуму законопроект «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

«Также будет продолжена реализация программ переоснащения современным оборудованием и создания комфортной среды в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях», — говорится в сообщении.