РИАМО - 3 ноя. В столице в 2021-2023 годах планируется построить около 270 километров дорог, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы продолжаем нашу большую программу строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, улично-дорожной сети. Будет построено в ближайшие три года 270 километров новых дорог. На них будет возведено порядка 59, может даже 60 крупных пешеходных переходов, которые мы называем пешеходными переходами внеуличного режима - это огромные сооружения, мосты, либо подземные сооружения», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что суммарно на этих объектах будет около 90 крупных искусственных сооружений.

«Это путепроводы, эстакады, тоннели, скажем мостовые переходы. В рамках строительства всех объектов у нас в городе Москве будет построено примерно 12 мостов через реку Москва и ее притоки», - добавил Бочкарев.​