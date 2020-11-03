РИАМО - 3 ноя. В следующем году предусмотрено 5 миллиардов рублей для поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году из бюджета столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В этом году для поддержки столичных бизнесменов в период распространения коронавируса был расширен перечень субсидий, сокращено количество подаваемых заявителями документов, введены новые виды субсидий. В следующем году эти меры сохранят.

«На прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году предусмотрено 5 миллиардов рублей, которые будут направлены на обновление основных производственных фондов (приобретение оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи, льготные кредиты и другое», - говорится в сообщении.

Во вторник столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.