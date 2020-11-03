РИАМО - 3 ноя. За три года в столице планируется ввести в эксплуатацию 25 новых станций метро и четыре электродепо, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Около 70% всех усилий будет направлено на <…> развитие транспортной инфраструктуры города. Примечательно, что к ранее достигнутым показателям — порядка 120 километров введенных линий метро, — 54 станции только подземного исполнения (построили - ред.)», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что за три года планируется 25 новых станций метро.

«За три года запланировано построить 25 новых станций метро. Построить и ввести в эксплуатацию – это порядка 58 эксплуатируемых линий метрополитена», — отметил заммэра.

Он подчеркнул, что также будет построено четыре больших электродепо.

«По сути, это заводы (электродепо – ред.) по техническому обслуживанию современных составов, которые будут на новых линиях метро запускать в ближайшие годы», — резюмировал Бочкарев.