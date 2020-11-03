РИАМО - 3 ноя. Инвестиционный бюджет (бюджет развития) Москвы на следующий год может составить 1,192 триллиона рублей, или 37,8% расходной части бюджета, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В бюджет развития включены: адресная инвестиционная программа города Москвы – 604,9 миллиарда рублей, мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взнос в фонд реновации и Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства) – 587,2 миллиарда рублей.

«Предусмотренный в бюджете объем инвестиций позволит продолжить реализацию приоритетных программ развития городской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

В частности, на строительство транспортных объектов (метро, дороги, ТПУ и другое) выделяется 376,4 миллиарда рублей, на приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев, закупку электробусов – 51,6 миллиарда рублей,

Еще 105,3 миллиарда рублей уйдет на реализацию программы реновации, 95,4 миллиарда – на строительство социальных объектов и 171,5 миллиард рублей - на внедрение новых стандартов оказания услуг, ремонт и переоснащение современным оборудованием социальных учреждений.

Во вторник столичное правительство одобрило законопроект о бюджете на 2021-2023 годы. Документ был внесен в городской парламент.