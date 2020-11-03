РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Жители городского округа Люберцы могут поучаствовать в интеллектуальной игре «РосКвиз», которую 4 ноября проведут в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия» в горокруга Люберцы.

«В День народного единства, 4 ноября, подмосковные сторонники «Единой России» совместно с сотрудниками музейного комплекса «Зоя» проведут «РосКвиз», посвященный государственному празднику. Интеллектуальное состязание состоится в онлайн-режиме. Это связано с введением временных ограничений в ряде регионов из-за коронавируса. Для участия в «РосКвизе» необходимо заполнить форму: https://myquiz.ru/Account/IntroduceYourself?quizCode=117606», - отмечается в сообщении.

При регистрации надо указать ФИО участника, адрес электронной почты и придумать псевдоним для индивидуальной идентификации в системе. В поле «Фамилия» еще необходимо написать наименование муниципалитета, который представляет участник.

«РосКвиз» состоится 4 ноября 2020 года в 12:00. Когда начнется мероприятие, на указанную почту придет оповещение.

Помимо этого, единороссы поздравят жителей Подмосковья через видеообращение: активисты запишут короткие ролики, темой которых станет национальное единство и объединение жителей нашего региона и всей страны. Найти их можно в социальных сетях по хештегу #ЕдиныЕР.

«РосКвиз» — это серия интеллектуальных игр, проведение которых приурочено к значимым Всероссийским датам. Целью проведения игр является развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного досуга.