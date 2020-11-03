РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Участники проекта «Активное долголетие» из подмосковных Люберец могут присоединиться к спортивным тренировкам в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Онлайн-аудитория старшего возраста под руководством инструктора Ирины Арсентьевой выполнит комплекс упражнений по суставной гимнастике по системе доктора Бубновского. Занятия проходят каждые понедельник и пятницу в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Начало в 10:00.

«Уважаемые участники проекта «Активное долголетие»! Войти в Zoom можно с любого компьютера или телефона с доступом в интернет. Наберите в поисковике Zoom, нажмите на ссылку «войти в конференцию», впишите идентификатор конференции: 786 3312 1953, код доступа: axR2Y8», - говорится в сообщении.