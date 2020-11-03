РИАМО - 3 ноя. В рамках проекта бюджета Москвы на 2021-2023 годы планируется увеличить фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, зарплату бюджетникам планируют повысить на 3,7%, что выше уровня инфляции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник правительство города одобрило и внесло в Мосгордуму законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Будет продолжено осуществление ежемесячных выплат врачам, получившим статус «Московский врач», а также отдельным категориям медицинских работников (врачам общей практики, врачам и медсестрам, участвующим в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями и другим)», — говорится в сообщении.