РИАМО - 3 ноя. Столичное правительство утвердило адресную инвестиционную программу города, она сохраняет приоритеты, определенные в 2011 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Всего в очередной трехлетний период 2021-2023 годы планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 740 городских объектов», — говорится в сообщении.

В сфере метростроения за это время собираются ввести 58,1 километра линий, 25 станций, четыре электродепо и 33 объекта транспортно-пересадочных узлов.

Среди участков, которые планируют вводить, есть те, которые относятся к Большой кольцевой линии, Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской.

В следующие три года в столице собираются также ввести в эксплуатацию 271,9 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Среди крупных объектов, работу над которыми собираются завершить за этот срок — Северо-Восточная, Северо-Западная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада.

Кроме того, в столице появится пять транспортных развязок, 12 новых мостов, из которых пять уже сегодня находятся в строительстве, еще семь — в проектировании.