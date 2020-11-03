РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Детский сад на 80 мест в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска планируют открыть в середине декабря, сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.

Магомедов проинспектировал готовность поликлиники и детского сада в микрорайоне во вторник.

«На объекте устранены практически все недоделки – в основном, они касались отделки. Еще день-два, и здесь закончится уборка. Данный объект мы передадим в управление образования. Надеюсь, что до середины декабря мы его запустим», - сказал Магомедов.

Детский сад расположен на первом этаже жилого дома. Он рассчитан на 80 мест. Здесь будут сформированы 4 группы. В детсаду также будут спортивный и музыкальный залы, пищеблок с раздаточной.

«Было много обращений от граждан с пожеланием, чтобы этот садик был муниципальным. Мы пошли навстречу, приобрели его у застройщика. Соответственно, вместо частного детского сада будет муниципальный», - отметил Магомедов.