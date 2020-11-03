РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Обладатель черного пояса по карате Алексей Капраненко 8 ноября проведет мастер-класс и тренировку для юнармейцев городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы 8 ноября обладатель черного пояса по карате III дан, тренер-преподаватель высшей категории, руководитель спортклуба «БУДО-Искра», президент центра патриотического воспитания и спорта «Искра» Алексей Капраненко проведет для юнармейцев мастер-класс и тренировку без отягощений с элементами карате на все группы мышц», - говорится в сообщении.

Также опытный общественник поделится с молодежью секретом своего спортивного долголетия и расскажет об истории и сути праздника - Дня народного единства.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, СК «БУДО-Искра», фитнес-клуба RE:fit и Юнармии округа. Мастер-класс проведут в фитнес-клубе RE:fit в 15:00.