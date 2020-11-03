РИАМО - 3 ноя. В краудсорсинг-проекте по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва» зарегистрировались более 10 тысяч человек, сам проект продлится по 11 ноября, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

Идеи по развитию приложения можно присылать до 6 ноября. До 8 ноября будут отобраны лучшие идеи. С 9 по 11 ноября пройдет пользовательское голосование.

«Зачетная Москва» — городское приложение для студентов, которое было запущено в ноябре 2019-го. За год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей, как его улучшить», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, участники проекта могут предложить идеи по улучшению функционала и доработке рейтинга пользователей, по новым видам поощрений.

Приложение «Зачетная Москва» помогает узнавать об интересных образовательных мероприятиях.

За 6 лет существования платформы crowd.mos.ru ее пользователями стали свыше 200 тысяч человек. Они предложили более 100 тысяч идей. Для реализации отобрали более 4 тысяч идей, свыше 2 тысяч идей уже реализовали.

На платформе осенью появился раздел, где можно предлагать идеи по улучшению инфраструктуры в социальной сфере, благоустройстве, организации дорожного движения и так далее.