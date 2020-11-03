В Подмосковье с 21 октября из-за пандемии запретили все массовые мероприятия. Исключение составляют спортивные соревнования, которые можно проводить только без зрителей. Мнения родителей юных спортсменов и тренеров разделились: некоторые считают такое нововведение нормой, другие говорят, что дети могут столкнуться с техническими проблемами. Как сейчас проходят соревнования детские спортивные соревнования – в материале РИАМО.

По новым правилам

Некоторые виды спорта требуют постоянного участия в соревнованиях, например, бальные танцы, спортивная гимнастика, фигурное катание или синхронное плавание.

Значительная часть спортивных мероприятий проходит в Подмосковье, так как здесь находятся крупные стадионы, залы и бассейны. Например, «Крокус Экспо» в Красногорске – одна из популярных площадок для проведения турниров по бальным танцам, а в Одинцово находятся крупные бассейны и катки.

Родители отдают детей в секции с раннего возраста, то есть участниками соревнований могут быть малыши 4-5 лет. Как правило, зрители на таких мероприятиях – члены семьи, которые приезжают, в том числе, чтобы помочь своим детям подготовиться.

«Мы регулярно участвуем в турнирах по бальным танцам. У нас все-таки еще маленький ребенок. Я не могу быть уверенной в том, что он сможет справиться на спортивной площадке без помощи взрослого. В один момент может поменяться заход, номер площадки – за этим должен наблюдать взрослый. Родители в нашем спорте – это не просто зрители. Это помощники и «няньки» для детей», – говорит Татьяна, мама шестилетнего спортсмена.

По новым правилам вместе с ребенком на спортивной площадке может присутствовать только тренер. Родители в это время находятся в специально отведенных залах, где могут посмотреть прямую трансляцию чемпионата. С трудностями столкнулись семьи, которые живут далеко от Московской области. По словам Светланы, мамы семилетнего танцора, из-за таких ограничений затраты на турнир увеличились в несколько раз.

«Мы живем в Ижевске и на крупные конкурсы часто ездим в Красногорск. Если раньше в том, чтобы с нами ездил тренер, не было никакой необходимости, то теперь ситуация изменилась. Чтобы ребенок не остался один, мы должны попросить тренера поехать с нами. А ему нужно оплатить проживание, питание и прочие расходы», – делится Светлана.

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Спорту нужен зритель

По словам детей, в действительности выступать на соревнованиях в новых условиях оказалось не так сложно. К родителям можно было выходить в перерывах, а тренеры всегда помогали следить за изменениями.

«Мамы помогают одеться и поправляют прическу, так как находятся в зоне раздевалок. Всегда можно выйти к родителям, если нужна помощь. А перед выходом разминаемся вместе с тренером», – говорит Тимофей, участник соревнований.

По словам ребенка, в основном, сложно было с психологической точки зрения. Тимофей поделился, что непривычно выступать без родителей и зрителей в целом.

«На чемпионате России вместо настоящих зрительских аплодисментов включали запись после каждого танца. Это было смешно. Неживые аплодисменты не вызывают никаких эмоций», – говорит спортсмен.

Мария Митенина, мама Тимофея, считает, что с технической точки зрения новые условия не сильно усложнили проведение соревнований. По ее словам, родители могут свободно передвигаться в холлах и помогать детям.

«Проблема одна – спорту нужен зритель! Однако лучше уж танцевать без зрителей, чем не танцевать вообще. Турнир это необходимое мероприятие в нашем виде спорта, как и в любом другом. Без соревновательной составляющей занятия теряют смысл, особенно для детей», – делится Мария.

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Необходимые меры

Тренер танцевально-спортивного клуба «Титул» Сергей Макаренко с пониманием относится к ограничительным мерам, которые вводят власти. По его мнению, запрет посещения для зрителей позволяет вообще проводить турниры.

«Я считаю, что это выход. Спорт – это такое дело, где надо постоянно развиваться, двигаться вперед, и достичь этого можно только на соревнованиях. Мы никак не можем в глобальном смысле повлиять на ситуацию с пандемией. Но лучше потерпеть такие ограничения, чем лишиться конкурсов и соревнований совсем», – говорит Сергей.

Сергей считает, что подобные ограничения помогают семьям сэкономить на соревнованиях.

«Одна только подготовка к турниру может обходиться родителям примерно в 7 тысяч рублей: сюда входит входной билет участника, входной билет для родителей и прическа. Костюмы, индивидуальные занятия – это еще дополнительные расходы. Если семья большая, и все хотят посмотреть на маленького танцора, то нужны будут дополнительные билеты – затраты увеличиваются. А теперь организаторы ведут прямые трансляции – их может посмотреть кто угодно и где угодно», – объясняет Сергей.

В некоторых видах спорта соревнования всегда проходят без участия родителей. Софья Попова, тренер по синхронному плаванию в клубе «Аквабэль», отмечает, что из-за норм СапПин родители редко могли попасть в детские раздевалки.

«У нас всегда все сильно усложнялось из-за того, что мы привязаны к бассейну. Администрации постоянно нужно предоставлять справки об отсутствии инфекций, поэтому родителям всегда очень трудно пройти даже в раздевалки. Как правило, дети стараются справляться сами. В крайнем случае, им помогает тренер», – пояснила Софья.

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Нужно потерпеть

Сотрудник станции скорой неотложной помощи им. А. С. Пучкова объясняет, что введение дополнительных ограничений необходимо в период роста заболеваемости. Он отмечает, что это практически единственный способ остановить развитие инфекции.

«Идея по введению дополнительных мер для предотвращения распространения COVID-19 – очень правильная и разумная. Скорее всего, такой вирус можно победить не изобретением вакцин, а жесткими карантинными мерами. Когда инфекция прогрессирует, рассуждать о том, что родители не смогут посетить соревнования и помочь детям на площадке, довольно инфантильно», – говорит медик.

По словам врача, профессиональные спортсмены смогут подстроиться под ситуацию в любом случае.

«Профессиональные спортсмены смогут справиться и без родителей, а любители не очень навредят карьере, если пропустят пару турниров. Поэтому стоит потерпеть, но хоть как-то предотвратить распространение инфекции», – объясняет врач.