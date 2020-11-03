РИАМО - 3 ноя. Около 93% столичного бюджета на следующий год будет расходоваться в рамках городских программ по развитию здравоохранения, образования, культуры, транспортной и других сфер, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«С точки зрения структуры расходов проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, расходная часть городского бюджета в 2021 году составит 3,152 триллиона рублей. В последующие два года предполагается рост расходов на 2,6-3,3% в год.