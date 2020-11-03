РИАМО - 3 ноя. Правительство столицы внесло в Московскую городскую думу проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», по плану, бюджет на 2021 год предусматривает рост расходов на здравоохранение на 12%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на бюджетную систему города в 2020 году, а также с учетом прогнозируемых темпов восстановительного роста в 2021 году и последующие годы», — говорится в сообщении.