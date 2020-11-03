РИАМО - 3 ноя. В проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы социальные расходы более чем на 90 миллиардов рублей превышают социальные расходы в бюджете на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Проект бюджета на 2021-2023 годы, который внесли в Мосгордуму, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств, финансирование дополнительных расходов в связи с пандемией коронавируса.

«Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год», — говорится в сообщении.