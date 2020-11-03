РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. В школе Люберец обсудили вопросы организации питания с поставщиком, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в гимназии №20 прошла встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с поставщиком питания.

«Задача директора школы - проводить опросы, вести разные табели. Могут возникнуть разные ситуации, начиная от пищевого отравления и заканчивая аллергией, а мы об этом не знаем. Мы сегодня с вами собрались обсудить проблемы и найти решения», - сказал Ружицкий.

Как отметила заместитель начальника управления образованием администрации Люберец Светлана Яковенко, по итогу третьего квартала по качеству школьного питания территория Люберец оказалась в «красной» зоне.

«Обращения не связаны были с приготовлением блюд, с меню или с качеством питания. У нас были обращения по льготным категориям граждан. В этом году были внесены изменения в постановление администрации об исключении категорий многодетных семей из других регионов. Проанализировав первые две недели учебного года, приняли решение с Владимиром Ружицким о выделении дополнительных средств из бюджета для этих категорий. Сегодня таких семей 1052», - добавила Яковенко.