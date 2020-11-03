РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Поликлинику в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска планируют передать медикам до 10 ноября, в настоящее время идет процесс приемки, сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.

Магомедов проинспектировал готовность поликлиники и детского сада в микрорайоне во вторник.

«Мы осмотрели помещение поликлиники на 413 посещений в смену. Объект уже построен, введен в эксплуатацию. В настоящее время ведется приемка со стороны медиков. Думаю, что коллеги-строители не подведут, и мы к 10 ноября данный объект передадим в работу медицинскому учреждению», - сказал Магомедов.

Управляющий проектом Геннадий Гавриленко добавил, что приемка происходит по этажам. На сегодняшний день приняты 4-й и 3-й этажи.

«Сегодня проводилась комиссия по сдаче второго этажа. До конца недели планируем предъявление и сдачу первого. Остается еще вспомогательный подвальный этаж, который мы планируем сдать по графику, утвержденному с коллегами из медицинского учреждения», - пояснил Гавриленко.

Он отметил, что на надземных этажах сейчас проводят чистовую уборку. Дополнительные работы потребовались в подвале. После сдачи объекта в эксплуатацию там образовались протечки.

«Эту проблему мы решили, протечки устранили. Ведутся отделочные работы», - добавил Гавриленко.

По его словам, в подвале будут располагаться технические помещения, а также раздевалки для персонала. Поликлиника войдет в структуру Красногорской городской больницы №1.