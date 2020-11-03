РИАМО - 3 ноя. Рост реальной зарплаты в Москве прогнозируют на 2,3-3,5% ежегодно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Несмотря на объективно непростую ситуацию, сложившуюся в экономике в текущем году, на предстоящий период 2021-2023 годы прогнозируется улучшение основных социально-экономических показателей развития города Москвы», - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что в этом году мегаполис столкнулся с беспрецедентно неблагоприятными для развития экономики внешними условиями из-за распространения коронавируса и введенными ограничениями.

Тем не менее экономика города справляется с этими неблагоприятными условиями. После весенних ограничительных мер, экономика смогла восстановиться, но сейчас снова переживает сложный период.

Правительством Москвы были приняты 4 пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей. Помощь получили все наиболее пострадавшие отрасли экономики.