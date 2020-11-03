РИАМО – 3 ноя. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что на данный момент в мире происходит критический этап пандемии коронавируса, также тяжелыми будут еще следующие месяцы, сообщает ТАСС.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении», - отметила Вуйнович.

Она обратила внимание, что темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.

Вуйнович также отметила, что на эту ситуацию можно смотреть как на продолжение первой волны.

В России на сегодняшний день выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.​

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.