РИАМО - 3 ноя. Поезд «Хвосты и лапки», в котором пассажиры смогут выбрать себе питомца из приюта, запустили в московском метро, сообщила пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Еремина.

«Наша цель не только помочь этим животных найти себе дом, но и привлечь внимание к проблеме, может быть, помочь людям узнать об адаптации, чтобы люди не боялись ухаживать за животными, чтобы люди не боялись и брали животных из приюта», - сказала Еремина.

Поезд «Хвосты и лапки» будет курсировать шесть месяцев на Арбатско-Покровской и Кольцевой линиях. В нем расклеены фотографии 72 животных, которые ищут себе дом, из 15 приютов. Рядом с фотографией есть QR-код, на который можно навести камеру телефона и перейти по ссылке к описанию питомца. Когда питомца заберут домой, на его месте в вагоне поезда появится новое фото животного.

Еремина отметила, что поезд - это продолжение программы, которую запустили еще месяц назад.

«Месяц назад мы запустили платформу «Хвосты и лапки». Вместе с нами там участвуют 75 приютов и благотворительных фондов и мы очень им за это благодарны. И более 600 неравнодушных людей зарегистрировались на нашей платформе. Это каталог анкет животных, которые ищут себе дом», - уточнила Еремина.

На платформе можно выбрать себе животное, посмотреть его характер, а потом и забрать домой.

По словам Ереминой, уже несколько десятков животных, указанных на сайте, нашли себе дом. Всего на платформе числится около 1,5 тысяч бездомных кошек и собак.