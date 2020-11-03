РИАМО - 3 ноя. Комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов построят на территории индустриального парка «Подосинки» в подмосковном Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для выращивания шампиньонов нужен специальный питательный субстрат, поскольку они не растут в обычном грунте. Использование компоста позволяет сократить цикл выращивания грибов, тем самым увеличив их урожайность за сезон.
Реализовать проект планирует компания «Вектор». Объем инвестиций в строительство превысит 800 миллионов рублей. После ввода в строй комплекс даст региону 30 новых рабочих мест.
«В настоящий момент компанией ведутся работы по получению исходно-разрешительной документации, а также проводятся мероприятия по переводу земельного участка в земли промышленности. Запустить производство планируется во втором квартале 2022 года», – заключил Разин.
В настоящее время производством грибов и компоста занимаются четыре подмосковных предприятия: «НГК Кашира», «Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и «Торговый дом «Богородские овощи».
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