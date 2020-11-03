РИАМО - 3 ноя. Комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов построят на территории индустриального парка «Подосинки» в подмосковном Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для выращивания шампиньонов нужен специальный питательный субстрат, поскольку они не растут в обычном грунте. Использование компоста позволяет сократить цикл выращивания грибов, тем самым увеличив их урожайность за сезон.

«Новый комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов будет размещен на территории индустриального парка «Подосинки», расположенного в Дмитровском городском округе региона. Мощность проекта составит более 25 тысяч тонн компоста в год», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Реализовать проект планирует компания «Вектор». Объем инвестиций в строительство превысит 800 миллионов рублей. После ввода в строй комплекс даст региону 30 новых рабочих мест.

«В настоящий момент компанией ведутся работы по получению исходно-разрешительной документации, а также проводятся мероприятия по переводу земельного участка в земли промышленности. Запустить производство планируется во втором квартале 2022 года», – заключил Разин.

В настоящее время производством грибов и компоста занимаются четыре подмосковных предприятия: «НГК Кашира», «Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и «Торговый дом «Богородские овощи».