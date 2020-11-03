РИАМО - 3 ноя. За последние сутки в Московской области выявили 567 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 88 489 случаев, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 13 человек с коронавирусом, с начала пандемии скончались 1640 пациентов с Covid-19.

За последние сутки в России выявили 18 648 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 673 686 случаев Covid-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее ввел дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, которые будут действовать в ноябре. В частности, обязательную изоляцию для граждан из групп риска на две недели. Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать изоляцию со 2 по 15 ноября.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В ВОЗ сообщили, что мир переживает критический этап пандемии. Темпы прироста новых зараженных коронавирусом продолжают ускоряться, а количество летальных исходов остается стабильным.

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.