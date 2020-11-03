РИАМО – 3 ноя. В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Подольские курсанты», режиссером картины выступил Вадим Шмелев, сообщает РИА Новости.

На премьере ленты присутствовали продюсер Игорь Угольников, а также съемочная группа.

«Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины, остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм», - сказал Угольников.

Во время премьеры продюсер прочитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского. В ней отмечается, что в фильме поднимают крайне важную тему – патриотизма.

Фильм «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года. Картину снимали в специально выстроенном кинокомплексе «Военфильм», где была создана деревня, вырыты доты, сооружена и заполнена водою река, отсыпана часть Варшавского шоссе.

Исторические консультанты старались добиться максимальной достоверности показанного, вплоть до воссоздания номеров танков и самолетов.

Премьера фильма была запланирована на 4 мая 2020 года, но ее пришлось перенести из-за распространения коронавируса. В ролях – Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Даниил Спиваковский. ​