РИАМО – 3 ноя. В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Подольские курсанты», режиссером картины выступил Вадим Шмелев, сообщает РИА Новости.
На премьере ленты присутствовали продюсер Игорь Угольников, а также съемочная группа.
Во время премьеры продюсер прочитал приветственную телеграмму от помощника президента России Владимира Мединского. В ней отмечается, что в фильме поднимают крайне важную тему – патриотизма.
Фильм «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года. Картину снимали в специально выстроенном кинокомплексе «Военфильм», где была создана деревня, вырыты доты, сооружена и заполнена водою река, отсыпана часть Варшавского шоссе.
Исторические консультанты старались добиться максимальной достоверности показанного, вплоть до воссоздания номеров танков и самолетов.
Премьера фильма была запланирована на 4 мая 2020 года, но ее пришлось перенести из-за распространения коронавируса. В ролях – Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Даниил Спиваковский.
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