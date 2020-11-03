РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Более 480 семей подмосковного Подольска распорядились средствами регионального материнского капитала, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 13 829 семей Подмосковья распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала.

«В Подольске 484 семьи распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала. Из них: 193 человека – на улучшение жилищных условий, 69 человек – на получение образования ребенком (детьми) и 222 человека – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей», - говорится в сообщении.

Заявление на выплату за 2020 год подается в управление социальной защиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год — не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года. Размер выплаты: в 2020 году – 50 тысяч рублей; в 2021 году – 50 тысяч рублей. Для получения ежегодной выплаты необходимо обратиться с полным комплектом документов в управление социальной защиты населения», - отмечается в материале.

Если часть средств регионального материнского (семейного) капитала была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.