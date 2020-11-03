РИАМО - 3 ноя. «Аэроэкспресс» проводит подготовку электропоездов и пассажирских терминалов к зимнему сезону, чтобы обеспечить надежность, безопасность и комфорт перевозок в условиях низких температур, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании.

«Сотрудники проверяют системы обеспечения микроклимата в вагонах, уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне всегда была комфортная температура», - сказал собеседник агентства.

Токоприемники вагонов переводят на зимнюю характеристику работы, также проводится проверка и регулировка уплотнения подвагонных ящиков с электрической аппаратурой. При необходимости восстанавливается система обогрева стекол в кабине машиниста, работоспособность воздухопроводов, проводятся другие работы.

«Отметим, что двухэтажные аэроэкспрессы нового поколения не требуют проведения стольких операций – большинство из них осуществляется с помощью встроенной системы диагностики», - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в плановом порядке специалисты проверили железнодорожные терминалы. В ходе осмотра были настроены системы отопления и вентиляции, проверена готовность клининговых служб. Также проверено наличие инвентаря и оборудования, необходимого для обслуживания наружных конструкций зимой. Сотрудников терминалов обеспечили зимней спецодеждой.