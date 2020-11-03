РИАМО - 3 ноя. По данным ГУ МВД РФ по Москве, в ДТП на Садовой-Черногрязской улице пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее СМИ сообщили о столкновении восьми автомобилей на Садовой-Черногрязской улице и о четырех пострадавших в результате аварии.
«В ДТП на Садовой-Черногрязской <…> участвовало семь машин, пострадали два человека. Причины и обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.
Из-за аварии движение на дороге было затруднено. На месте происшествия работали медики скорой помощи и реанимация.
Пострадавшие госпитализированы.
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