РИАМО - 3 ноя. По данным ГУ МВД РФ по Москве, в ДТП на Садовой-Черногрязской улице пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщили о столкновении восьми автомобилей на Садовой-Черногрязской улице и о четырех пострадавших в результате аварии.

«В ДТП на Садовой-Черногрязской <…> участвовало семь машин, пострадали два человека. Причины и обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Из-за аварии движение на дороге было затруднено. На месте происшествия работали медики скорой помощи и реанимация.

Пострадавшие госпитализированы.