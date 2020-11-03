РИАМО - 3 ноя. С начала 2020 года в Подмосковье на 46 парков культуры и отдыха стало больше, новые парковые территории создают в регионе каждый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области функционируют 150 парков, для сравнения – в начале этого года их было 104», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые парки не только создают с нуля. Некоторые территории благоустраивают, после чего они получают соответствующий статус.

«Присвоение статуса дает совершенно новую жизнь зеленым территориям. Это и проведение мероприятий, благоустройство, содержание и уход. Участие в конкурсе парков Подмосковья и много других преимуществ, включая одно из самых важных - создание общественного совета при парке», - отметил Хайкин.