РИАМО - 3 ноя. Совет Федерации одобрил изменения в закон о Конституционном суде (КС), которые приводят документ в соответствие с положениями обновленной Конституции РФ, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

«Изменения затрагивают в том числе вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности Конституционного суда РФ», — отмечается в материале.

Так, Совет Федерации будет назначать на шесть лет председателя и зампредседателя Конституционного суда по представлению президента.

Кроме того, вводятся новые требования к кандидату на должность судьи КС – он не может иметь гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, а также хранить деньги и ценности в иностранных банках.

У Конституционного суда появляются новые полномочия, кроме того, в законе закрепляется порядок рассмотрения дел о проверке конституционности законопроектов и неподписанных или необнародованных законов.​​