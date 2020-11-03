РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Ежемесячную денежную выплату на питание оформили более 5,8 тысяч семей подмосковного Подольска с начала года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с начала текущего года выплата была назначена 262 125 жителям региона — беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 3-х лет.

«С января 2020 года в Московской области изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, теперь им вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде предоставляется ежемесячная денежная выплата», - говорится в сообщении.

Так, с начала года 5 885 жителям городского округа Подольск была назначена выплата на обеспечение полноценным питанием. Из них: беременные женщины – 525 человек, кормящие матери — 544 человека, дети до 1 года – 998 человек, дети от 1 года до 3 лет — 3 818 человек.

Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, в МФЦ либо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Размер ежемесячной денежной выплаты на питание составляет: беременным женщинам — 400 рублей; кормящим матерям — 1 тысяча рублей; детям от 0 до 1 года — 1 тысяча рублей; детям от 1 года до 3 лет — 600 рублей.