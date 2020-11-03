РИАМО - 3 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 17 закупок в инфосистеме за минувшую неделю, большинство конкурсных процедур касается организации питания, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ведомства.

«За период с 26 по 30 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 17 закупок», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди них 13 закупок услуг по организации питания, а также закупка на строительство сетей водоснабжения и закупка на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области (https://torgi.mosreg.ru/#/), а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.