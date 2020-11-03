РИАМО - 3 ноя. Свыше 2,1 миллиона жителей Подмосковья уже сделали прививку от гриппа, всего в этом году в регионе планируется провакцинировать 4,46 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент от гриппа привились более 2,1 миллиона человек – это 47,7% от плана», - сказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она напомнила, что вакцинация – это единственный надежный способ защититься от гриппа и его осложнений.

«Мы стараемся сделать этот процесс максимально доступным для жителей. Сделать прививку против гриппа можно в городской поликлинике, также вакцинация проводится в образовательных организациях и на предприятиях. Это абсолютно бесплатно», - добавила Стригункова.

Желающим сделать прививку от гриппа необходимо иметь при себе паспорт или полис ОМС. Перед вакцинацией медики проводят осмотр и выясняют наличие противопоказаний. Прививки в регионе делают современными вакцинами.