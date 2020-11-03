РИАМО - 3 ноя. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 71 имущественный объект, в том числе 38 лотов будет реализовано в ходе электронных аукционов и 33 лота – в ходе «молоточных», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 173,5 квадратных метра в Дзержинском, взять в аренду помещение площадью 17,4 квадратного метра для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты в Зарайске, приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Клину», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье можно посмотреть на едином портале торгов Московской области.