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Шпаргалки

Как оспорить штраф за нарушение масочного режима

Какие штрафы грозят за отсутствие маски или перчаток и что делать, если на вас уже составили протокол, корреспондент РИАМО выяснила у юриста.
© РИАМО,   Александр Манзюк
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Законодательство

© РИАМО,   Александр Манзюк

По словам юриста «Европейской юридической службы» Дмитрия Безделина, на федеральном уровне ношение масок регулируется постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31. Со дня вступления документа в силу – 28 октября – носить маску стало обязательным во всех субъектах РФ. Причем делать это нужно во всех местах массового скопления людей, даже на улице, а не только в транспорте или магазинах. Ранее обязанность носить маски устанавливалась лишь региональным законодательством.

Что касается перчаток, то в некоторых субъектах РФ обязанность носить их есть, в других эта мера носит рекомендательный характер. Так, в Москве перчатки надо надевать в общественном транспорте, такси, в магазинах (пункт 9.4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ). В Московской области такой обязанности нет (согласно постановлению губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ). А, например, в Липецкой или Тамбовской областях ношение перчаток рекомендовано, но не является обязательным требованием, поясняет эксперт.

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Как нужно носить маску

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Законом федерального уровня не прописан способ ношения масок в общественных местах. Однако, например, в Архангельске правительство подробно конкретизировало, как именно нужно носить маску: она должна быть тщательно закреплена, плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос без зазоров.

В законодательстве Москвы и Московской области четко не прописано, как носить маску, однако установлено, что граждане должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть использовать маску по целевому назначению, а не носить ее, например, на подбородке.

В любом случае, ввиду вступления в силу вышеупомянутого постановления главного санитарного врача, наложить штраф могут в любом субъекте РФ как за отсутствие маски, так и за неправильное ее ношение, предупреждает Дмитрий Безделин.

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Возможные штрафы

© РИА Новости,   Александр Кряжев

Введенные ограничительные меры на территории РФ легитимны и имеют юридическую силу. В случае их нарушения гражданин может быть подвергнут административному наказанию по статье 20.6.1 КоАП РФ: это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Согласно региональному законодательству столицы (статья 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях), в Москве штраф для граждан за отсутствие маски и перчаток составляет 4 тысячи рублей, при использовании транспортного средства – 5 тысяч рублей. По словам юриста «Европейской юридической службы», разграничение недостаточно четко прописано в законе: должностные лица могут трактовать «использование транспортного средства» по-разному и оштрафовать человека именно на 5 тысяч рублей, если он находился без СИЗ в метро или в автобусе.

Оштрафовать за отсутствие маски могут как по федеральному, так и по региональному законодательству, однако официальной статистики, какое из них применяют чаще, нет, говорит Безделин.

Не стоит забывать, что в Москве нужно использовать и маску, и перчатки. Штраф могут выписать за отсутствие обоих СИЗ или одного из них.

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Кто может выписать штраф

© РИАМО,   Александр Манзюк

Оштрафовать нарушителя могут полицейские, представители МЧС и другие должностные лица, чьи полномочия закреплены в Перечне должностных лиц органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденном распоряжением правительства РФ от 12.04.2020 № 975. 

Кроме того, в столице это могут сделать сотрудники Московской административной дорожной инспекции, Мосгортранса, Главного контрольного управления города Москвы, если штраф накладывается по региональному законодательству.

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Как оспорить штраф на месте

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Прежде всего можно попробовать объяснить ситуацию полицейским (или другим должностным лицам). Главное, делать это вежливо и спокойно, –  возможно, они ограничатся вынесением предупреждения.

Также гражданин имеет права, установленные в статье 25.1 КоАП РФ: прямо на месте он может давать объяснения и прописать их в протоколе об административном правонарушении или же написать на отдельном листе и письменно ходатайствовать о приобщении документа к материалам дела. А можно вовсе отказаться от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против самого себя, установленным в статье 51 Конституции РФ.

Должностное лицо выдает нарушителю протокол по делу об административном правонарушении, а затем передает дело в суд (о чем гражданину высылается извещение). Суд, рассмотрев дело, выносит постановление и, в случае наложения штрафа, гражданин должен оплатить его по указанным реквизитам. А вот остановившему вас должностному лицу вы ничего платить не должны. Если с вас пытаются взять штраф на месте наличными деньгами, это нарушение – можно зафиксировать его на камеру, призвать свидетелей.

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Если протокол уже составлен

© РИАМО,   Александр Манзюк

Гражданин вправе письменно ходатайствовать о применении статьи 2.9 КоАП РФ и просить должностное лицо либо суд ограничиться устным замечанием ввиду малозначительности административного правонарушения. Ходатайство можно направить только до вынесения судебного постановления. В нем надо указать свои личные данные, информацию о деле, подробно описать ситуацию и обязательно изложить просьбу ограничиться устным замечанием и прекратить производство по делу.

Если же суд уже вынес постановление, то его можно обжаловать в течение 10 суток с момента получения копии постановления (обычно отправляется по почте с описью вложения). Жалоба подается: на решение, вынесенное должностным лицом, – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; на решение, вынесенное судьей, – в вышестоящий суд. Вся информация о порядке обжалования содержится в постановлении. Образец можно найти в Интернете. Обычно в жалобе отражаются личные данные просителя, дата и время произошедшего, а также подробно описывается ситуация.

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Правоприменительная практика

© РИА Новости,   Роман Владимиров

По словам Дмитрия Безделина, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно. Если в законе четко прописано, что необходимо носить маску в местах массового скопления людей, то следует придерживаться этого. А вот если региональным законом не установлена обязанность носить перчатки, за их отсутствие гражданина невозможно оштрафовать.

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