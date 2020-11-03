Как оспорить штраф за нарушение масочного режима

Законодательство
По словам юриста «Европейской юридической службы» Дмитрия Безделина, на федеральном уровне ношение масок регулируется постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31. Со дня вступления документа в силу – 28 октября – носить маску стало обязательным во всех субъектах РФ. Причем делать это нужно во всех местах массового скопления людей, даже на улице, а не только в транспорте или магазинах. Ранее обязанность носить маски устанавливалась лишь региональным законодательством.
Что касается перчаток, то в некоторых субъектах РФ обязанность носить их есть, в других эта мера носит рекомендательный характер. Так, в Москве перчатки надо надевать в общественном транспорте, такси, в магазинах (пункт 9.4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ). В Московской области такой обязанности нет (согласно постановлению губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ). А, например, в Липецкой или Тамбовской областях ношение перчаток рекомендовано, но не является обязательным требованием, поясняет эксперт.
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Как нужно носить маску
Законом федерального уровня не прописан способ ношения масок в общественных местах. Однако, например, в Архангельске правительство подробно конкретизировало, как именно нужно носить маску: она должна быть тщательно закреплена, плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос без зазоров.
В законодательстве Москвы и Московской области четко не прописано, как носить маску, однако установлено, что граждане должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть использовать маску по целевому назначению, а не носить ее, например, на подбородке.
В любом случае, ввиду вступления в силу вышеупомянутого постановления главного санитарного врача, наложить штраф могут в любом субъекте РФ как за отсутствие маски, так и за неправильное ее ношение, предупреждает Дмитрий Безделин.
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Возможные штрафы
Введенные ограничительные меры на территории РФ легитимны и имеют юридическую силу. В случае их нарушения гражданин может быть подвергнут административному наказанию по статье 20.6.1 КоАП РФ: это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей.
Согласно региональному законодательству столицы (статья 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях), в Москве штраф для граждан за отсутствие маски и перчаток составляет 4 тысячи рублей, при использовании транспортного средства – 5 тысяч рублей. По словам юриста «Европейской юридической службы», разграничение недостаточно четко прописано в законе: должностные лица могут трактовать «использование транспортного средства» по-разному и оштрафовать человека именно на 5 тысяч рублей, если он находился без СИЗ в метро или в автобусе.
Оштрафовать за отсутствие маски могут как по федеральному, так и по региональному законодательству, однако официальной статистики, какое из них применяют чаще, нет, говорит Безделин.
Не стоит забывать, что в Москве нужно использовать и маску, и перчатки. Штраф могут выписать за отсутствие обоих СИЗ или одного из них.
Кто может выписать штраф
Оштрафовать нарушителя могут полицейские, представители МЧС и другие должностные лица, чьи полномочия закреплены в Перечне должностных лиц органов управления и сил единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденном распоряжением правительства РФ от 12.04.2020 № 975.
Кроме того, в столице это могут сделать сотрудники Московской административной дорожной инспекции, Мосгортранса, Главного контрольного управления города Москвы, если штраф накладывается по региональному законодательству.
Как оспорить штраф на месте
Прежде всего можно попробовать объяснить ситуацию полицейским (или другим должностным лицам). Главное, делать это вежливо и спокойно, – возможно, они ограничатся вынесением предупреждения.
Также гражданин имеет права, установленные в статье 25.1 КоАП РФ: прямо на месте он может давать объяснения и прописать их в протоколе об административном правонарушении или же написать на отдельном листе и письменно ходатайствовать о приобщении документа к материалам дела. А можно вовсе отказаться от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против самого себя, установленным в статье 51 Конституции РФ.
Должностное лицо выдает нарушителю протокол по делу об административном правонарушении, а затем передает дело в суд (о чем гражданину высылается извещение). Суд, рассмотрев дело, выносит постановление и, в случае наложения штрафа, гражданин должен оплатить его по указанным реквизитам. А вот остановившему вас должностному лицу вы ничего платить не должны. Если с вас пытаются взять штраф на месте наличными деньгами, это нарушение – можно зафиксировать его на камеру, призвать свидетелей.
Если протокол уже составлен
Гражданин вправе письменно ходатайствовать о применении статьи 2.9 КоАП РФ и просить должностное лицо либо суд ограничиться устным замечанием ввиду малозначительности административного правонарушения. Ходатайство можно направить только до вынесения судебного постановления. В нем надо указать свои личные данные, информацию о деле, подробно описать ситуацию и обязательно изложить просьбу ограничиться устным замечанием и прекратить производство по делу.
Если же суд уже вынес постановление, то его можно обжаловать в течение 10 суток с момента получения копии постановления (обычно отправляется по почте с описью вложения). Жалоба подается: на решение, вынесенное должностным лицом, – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; на решение, вынесенное судьей, – в вышестоящий суд. Вся информация о порядке обжалования содержится в постановлении. Образец можно найти в Интернете. Обычно в жалобе отражаются личные данные просителя, дата и время произошедшего, а также подробно описывается ситуация.
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Правоприменительная практика
По словам Дмитрия Безделина, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно. Если в законе четко прописано, что необходимо носить маску в местах массового скопления людей, то следует придерживаться этого. А вот если региональным законом не установлена обязанность носить перчатки, за их отсутствие гражданина невозможно оштрафовать.
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