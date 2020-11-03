Как оспорить штраф за нарушение масочного режима

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По словам юриста «Европейской юридической службы» Дмитрия Безделина, на федеральном уровне ношение масок регулируется постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31. Со дня вступления документа в силу – 28 октября – носить маску стало обязательным во всех субъектах РФ. Причем делать это нужно во всех местах массового скопления людей, даже на улице, а не только в транспорте или магазинах. Ранее обязанность носить маски устанавливалась лишь региональным законодательством.

Что касается перчаток, то в некоторых субъектах РФ обязанность носить их есть, в других эта мера носит рекомендательный характер. Так, в Москве перчатки надо надевать в общественном транспорте, такси, в магазинах (пункт 9.4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ). В Московской области такой обязанности нет (согласно постановлению губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ). А, например, в Липецкой или Тамбовской областях ношение перчаток рекомендовано, но не является обязательным требованием, поясняет эксперт.

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