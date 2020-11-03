РИАМО - 3 ноя. На прошлой неделе в Подмосковье провели 32 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков, лот в Серпухове реализовали с превышением стартовой цены на 27%, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Он уточнил, что с 26 по 30 октября в торгах по продаже имущества приняли участие три человека, в торгах по продаже земельных участков – шесть человек.

«Так, например, в городском округе Серпухов на торгах по продаже земельного участка площадью 800 квадратных метров итоговая цена превысила стартовую на 27%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новые лоты выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области.