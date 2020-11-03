РИАМО - 3 ноя. До конца ноября в Москве начнется заселение четырех «стартовых» домов в ЮЗАО, СВАО и ВАО в рамках реновации, в них переедут около трех тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Жителям 18 старых домов будут предлагаться новые квартиры в четырех построенных новостройках на улицах Профсоюзная, Сельскохозяйственная, Константина Федина и на Зеленом проспекте», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что переезд организуют поэтапно, чтобы не создавать столпотворение и соблюдать социальную дистанцию в центрах информирования в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе.

Переселение по реновации в районах Черемушки, Ростокино и Перово до настоящего времени пока не велось. В районе Северное Измайлово будет заселяться уже четвертая новостройка.

«Всего же в рамках программы реновации в указанных четырех районах планируется расселить 593 старых дома», - сказал Левкин.