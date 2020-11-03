РИАМО – 3 ноя. Группа компаний «Инград» завершила кладку наружных стен, монтаж окон и устройство кровли жилого квартала «Центральный» в подмосковном Одинцове, продолжается устройство фасадов и инженерных сетей в рамках строительства трех корпусов, на сегодняшний день их готовность составляет более 90%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Это полностью соответствует графику реализации проекта.

«Центральный» является частью масштабного проекта комфортного жилья «Одинград». ЖК состоит из трех корпусов переменной этажности (15-17 этажей), ввод в эксплуатацию которых намечен до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, помимо кладки наружных стен, монтажа окон и устройства кровли, также закончены работы по монтажу подсистемы навесных, вентилируемых фасадов, кронштейнов, теплоизоляционных плит и вертикальных направляющих. Выполнен монтаж лифтов, ведутся регулировка и пусконаладочные работы.

Продолжаются монтаж витражного остекления первых этажей, алюминиевых каркасов и остекление лоджий. Завершаются работы по облицовке фасадов, кладке внутренних перегородок и прокладке внутренних инженерных сетей. Ведутся отделка мест общественного пользования и работы по благоустройству территории.

В рамках проекта «Одинград» ведется строительство сразу трех кварталов – «Семейного», «Лесного» и «Центрального». Их жители получат полный доступ к инфраструктуре всего проекта «Одинград». В рамках комплексной застройки возводятся современные кварталы и социальная инфраструктура, создаются благоустроенные внутренние дворы. Проект также предусматривает строительство четырех детских садов, школы и двух поликлиник.

«Лесной» и «Центральный» строятся в едином архитектурном стиле по авторскому проекту финского бюро TIKKANEN. Входные группы и лобби спроектированы бюро UNK Project. Это светлые помещения с лаконичным дизайном и комфортными лаунж-зонами для жителей и их гостей. Также во входной группе предусмотрены колясочные комнаты и санузлы.

Квартал «Лесной» состоит из пяти 25-этажных корпусов. Проектом предусмотрены паркинг и гостевые автопарковки. Ввод в эксплуатацию корпусов №1, 2 и 3 (готовность 55%) запланирован на первый квартал 2021 года, корпусов №4 и 5 (готовность 20%) – до конца 2021 года.

«Одинград. Квартал Семейный» состоит из 11 монолитных жилых корпусов переменной этажности – 24-25 этажей – с собственной инфраструктурой и уникальным внутренним пространством «Фабрика детства». В рамках этой концепции для каждой возрастной группы детей предусмотрена своя площадка. Кроме того, для детей адаптируются лифты, навигация и безопасность. В квартале предусмотрен собственный двор-парк площадью 4,8 гектара.

В «Семейном» готовность корпусов №3 и 4 оценивается в 30%, №8 и 9 – более 40% и №1, 2 и 7 – более 50%. Строительство еще четырех корпусов в рамках данного проекта – 5, 6, 10 и 11 – начнется, по графику, в 2021 году.​