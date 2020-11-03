РИАМО - 3 ноя. Правоохранители нашли прикованного наручниками к кровати пенсионера в доме подозреваемого в убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками и мужчина, присматривающий за ним», - говорится в сообщении.

Пожилой мужчина рассказал, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в столице. Приглядывающий за заложником мужчина также доставлен в следственный отдел. Устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.

2 ноября правоохранители задержали мужчину 1971 года рождения по подозрению в убийстве бизнесмена. Задержанный свою вину отрицает.

«Однако следствием установлено, что именно он приобрел в одном из магазинов Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается», - подчеркивают в Следственном комитете.

Убийство Владимира Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке, расположенном в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане. Туда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители затем нашли тело предпринимателя в доме. Одного подозреваемого в убийстве удалось задержать 2 ноября.

Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе – ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним и закрепилось прозвище «колбасный король». ​

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