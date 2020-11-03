РИАМО - 3 ноя. В Московском зоопарке реконструируют павильон «Ластоногие», разрешение на строительство действует до июня 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Подготовительные работы подошли к концу. Сейчас на объекте начались основные строительно-монтажные работы.

«На основании поданного в Мосгосстройнадзор извещения о начале работ составлен график проверок объекта. <...> Инструментальный контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В трехэтажном комплексе-павильоне будут содержать уникальных морские животные, занесенных в Красную книгу. Речь идет о северных морских котиках и серых тюленях. Для животных создадут условия, максимально приближенные к естественным.

Площадь комплекса составит 5,9 тысячи квадратных метров. В здании обустроят два больших и три малых бассейна с боксами для животных, экспозиционную галерею, зону для посетителей, отделения для водолазов.