РИАМО - 3 ноя. За последние сутки в столице отправили в больницы еще 1355 коронавирусных больных, сообщает московский оперштаб.
На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек. За сутки в столице выявили 5150 случаев заболевания.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
В Москве пенсионерам старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим, школьники с 6-11 классы находятся на дистанционном обучении.
Кроме того, в столице действует масочно-перчаточный режим во всех общественных местах.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
3 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.
- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.
- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.
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