РИАМО - 3 ноя. За последние сутки в столице отправили в больницы еще 1355 коронавирусных больных, сообщает московский оперштаб.

На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек. За сутки в столице выявили 5150 случаев заболевания.

«13,6% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Москве пенсионерам старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим, школьники с 6-11 классы находятся на дистанционном обучении.

Кроме того, в столице действует масочно-перчаточный режим во всех общественных местах.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.